РИАМО - 13 фев. Из-за подъема уровня моря более чем на полметра к концу XXI века крупные прибрежные города во всем мире могут будут затоплены, сообщается на сайте «Метеовести».

«Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за 25 лет, чтобы построить климатические модели, предсказывающие рост уровня моря», - отмечается в материале.

Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на дополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этот период оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005 до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров.

Климатические модели, прогнозирующие, что подъем уровня моря будет постоянной величиной, предсказывают рост на 30 сантиметров за тот же период. В новом исследовании ученые оценили расширение объема океана из-за нагревания, количество тающего льда и влияние вулканов.

Причиной наводнений, которые ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеш, Шанхая и части Вашингтона, эксперты называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.