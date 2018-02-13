РИАМО - 13 фев. Посетители кулинарных школ фестиваля «Московская Масленица» научатся готовить 35 видов блинов по современным и старинным рецептам, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Московская Масленица» продлится до 18 февраля и пройдет на 25 площадках, из них 15 расположены в центре Москвы и 10 – в округах. Всего в рамках развлекательной программы запланировано более 3 тысяч различных интерактивных программ, в том числе свыше 1,9 тысячи мастер-классов, более 600 театральных, музыкальных, интерактивных представлений и более 490 уличных игр и забав, 20 карнавальных шествий, 60 киносеансов, 60 лекций.

«В дни «Московской Масленицы» посетители фестивальных кулинарных школ на Тверской площади, а также в Троицке и Зеленограде, смогут научиться готовить 35 видов блинов и блинных блюд по старинным и современным рецептам», - говорится в сообщении.

На познавательных мастер-классах гостям расскажут, как печь блины всевозможных видов: с припеком, «боярские», свекольные, «красные» на опаре, яснополянские и многие другие, а еще научат готовить блинные пироги, торты и запеканки. Участие в мастер-классах бесплатно для всех желающих.

Ежедневно, с 16:00 до 20:00, на Тверской площади проходят открытые кулинарные уроки. Здесь взрослых и детей учат готовить блины по старинным рецептам. Например – по инструкциям из сборника Елены Молоховец или по рецепту из поваренной книги Софьи Толстой. Каждый день в «Хлебном доме» подробно разбирают один из десяти рецептов блинов.

Программа кулинарной школы на Сиреневом бульваре в Троицке, у дома 1, посвящена традиционным рецептам блинов из регионов России. Здесь юные посетители могут приготовить 14 видов блинов. География рецептов включает Ростовскую, Нижегородскую, Калининградскую, Орловскую и Самарскую области.

В Зеленограде, на площади Юности, гостям «Московской Масленицы» показывают, как готовить 11 видов блинов и блинных блюд по старинным русским рецептам. Мастер-классы сопровождаются увлекательными мини-лекциями, повествующими об истории рецепта или кулинарных традициях старины.

В этом году масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля. Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.