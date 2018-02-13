РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. Королевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Королева, сообщил «РИАМО в Королеве» помощник прокурора Андрей Мочалов.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался со своим знакомым. В ходе конфликта он ударил оппонента ножом в живот. По оценкам медиков, здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

«Королевским городским судом за совершение преступления, предусмотренного статьей «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью» осужден местный житель, гражданин России Анатолий Невзоров», – сказал Мочалов.

Суд избрал в отношении Невзорова наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на четыре года.