РИАМО - 13 фев. В столице на домах-книжках по улице Новый Арбат включат праздничную подсветку ко Дню всех влюбленных, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ и благоустройства столицы.

«Энергетики комплекса городского хозяйства Москвы специально к празднику Святого Валентина подготовили поздравительные ролики-открытки. На медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате будет демонстрироваться символ Дня влюбленных – огромное сердце», - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По его словам, видеоинсталляцию включат в 17:40 и радовать всех москвичей и гостей города она будет до полуночи. При трансляции видеороликов будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.

«В данной установке применены современные осветительные приборы, которые позволяют не только создавать различные сценарии, но и ощутимо экономят потребление электроэнергии. Так же система управления светодиодами позволяет регулировать яркость осветительных приборов и контролировать режимы работы», - заключил Бирюков.

День святого Валентина или День всех влюбленных – праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.