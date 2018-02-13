РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. Королевский городской суд приговорил жительницу Королева Анжелу Сечкареву к 6 месяцам исправительных работ и уплате 5% заработка в доход государства за то, что она уклонялась от выплат алиментов, сообщил «РИАМО в Королеве» помощник прокурора Андрей Мочалов.

В ходе судебного заседания установлено, что гражданка Сечкарева на основании решения суда должна была выплачивать алименты на содержание ее несовершеннолетнего ребенка в размере 1/3 части всех видов заработка. Ранее за уклонение от уплаты алиментов она привлекалась к административной ответственности.

«Мировым судом Королевского судебного района Московской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, - ред.) осуждена местная жительница, гражданка РФ Анжела Сечкарева», – сказал Мочалов.

Гражданка Сечкарева приговорена к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.