РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Жительница Подольска пожаловалась на один из универсамов в микрорайоне Климовск, машины которого мешают заехать во двор, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Климовск Подольска написала на портал «Добродел» жалобу на один из универсамов на проспекте 50-летия Октября. При разгрузке товаров для магазина грузовики мешают проезду во двор, к которому он прилегает. Помимо этого, жительница пожаловалась еще и на то, что сотрудники магазина выставляют тележки с отходами на улицу, из-за чего летом появляются тараканы и крысы, а также неприятный запах.

«Информация, изложенная в обращении, была доведена до директора универсама и проведена разъяснительная беседа о сокращении времени перекрытия пешеходной зоны у магазина при проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также о недопущении нарушений требований законодательства в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства прилегающей территории», – сказал замглавы администрации округа Алексей Кук.

Он отметил, что согласно правилам дорожного движения, допускается подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, которые подвозят грузы к торговым и другим предприятиям, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек.

В случае повторных нарушений жители вправе обратиться в ОГИБДД УМВД по городскому округу Подольск по адресу: улица Правды, дом 32Б.