РИАМО – 13 фев. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что любые сообщения компаний-разработчиков антивирусов нужно воспринимать с долей скептицизма, сообщает Газета.ru.
Ранее на сайте издания сообщалось, что «Лаборатория Касперского» нашла уязвимость в Telegram, которая позволяла отправлять пользователям вредоносные программы под видом обычных вложений. Разработчики мессенджера уже устранили проблему.
«Как и всегда, отчеты компаний-разработчиков антивирусов нужно воспринимать с долей скептицизма, так как они склонны преувеличивать важность своих находок, чтобы получить дополнительное освещение в СМИ», – сказал Дуров.
Также Дуров сделал репост с канала Our two cents, в котором подробно объясняется суть найденной уязвимости. В частности, авторы канала заключают, что никто не сможет получить контроль над компьютером пользователя до тех пор, пока он не откроет вредоносный файл.
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