РИАМО - 13 фев. «Городская ферма» на ВДНХ с 13 по 18 февраля приглашает всех посетителей весело, вкусно и самобытно отпраздновать широкую Масленицу, в гуляниях также примет участие ослица Глаша, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«С 13 по 16 февраля вход на «Городскую ферму» ВДНХ для всех посетителей будет бесплатным. Участники масленичных гуляний смогут продегустировать фирменные блины от шеф-повара ресторана «Ферма» и принять участие в мастер-классах по изготовлению Масленицы из природных материалов», - говорится в сообщении.

17 и 18 февраля на «Городской ферме» объявлены днями русских народных забав. Интерактивные масленичные игры с русскими народными аттракционами, такие, как перетягивание каната и бег в мешках, позволят участникам проявить силу, ловкость, хитрость и зарядиться энергией на свежем морозном воздухе.

В эти масленичные выходные, помимо прочих животных, посетителей «Фермы» ждет любимица детей и взрослых – ослица Глаша. Отправиться в маленькое путешествие по улочкам «Городской фермы» верхом на ослике смогут все желающие ребята.

Также в субботу и воскресенье около Белой веранды будет работать настоящий дровяной самовар. Все гости «Фермы» смогут абсолютно бесплатно при предъявлении входного билета угоститься травяным чаем и отведать пышных и ароматных блинчиков.

Традиционным завершением праздника станет сжигание чучела Масленицы, которое состоится на «Городской ферме» 18 февраля в 15:00. В это же время ребята смогут почувствовать себя настоящими пожарными — спасатели пожарно-спасательного отряда №216 проведут показ аварийно-спасательного оборудования МЧС и разрешат ребятам примерить каску пожарного.