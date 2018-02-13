РИАМО (РЕУТОВ) - 13 фев. В подмосковном Реутове 12 февраля в одном из корпусов ЖК «Новокосино-2» началась выдача ключей, сообщил глава города Станислав Каторов, который лично вручил ключи от квартир первым жителям достроенного дома.

«Двенадцатого февраля вы сменили статус дольщиков на жителей Реутова. Примите поздравления с этим долгожданным событием. Теперь вас ждут только приятные хлопоты, связанные с ремонтом собственных квартир. Мы продолжим работу по другим корпусам, чтобы остальные дольщики как можно скорее стали реутовчанами», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, в ходе выездного совещания Каторов посетил строительные площадки 5, 13 и 16 корпусов, а также встретился с дольщиками. Он отслеживает ход строительства по веб-камере.

«На прошлой неделе приезжал на стройку без предупреждения, чтобы проверить количество рабочих и темпы работ. Сейчас внутри работает 85 человек, на фасаде – 70. В 22 секции залили стяжку с 9 по 12 этажи», – уточнил Каторов.

Он добавил, что активы для завершения строительства у застройщика есть. Вопрос в организации работ, которая должна быть улучшена в оперативном порядке. Обращаясь к дольщикам, Каторов выразил уверенность в положительном результате.

«Мы с вами не отступим, пока дома не сдадут. У застройщика выбора нет. Зато есть мотивация соблюдать дорожную карту», – отметил Каторов.

По его мнению, на 13 корпусе работы ведутся активно. Заказчик уже оплатил более 100 миллионов рублей на материалы, сейчас на объекте работает 190 человек. Дольщики 16 корпуса также заметили позитивные изменения. Работы по демонтажу бетона и опалубки завершены на 98%. Выбран новый подрядчик. Договор с ним будет заключен в течении недели.

По данным агентства, в ходе встречи Каторов дал несколько поручений, связанных с оказанием юридической помощи дольщикам. Следующее выездное совещание на объектах он назначил на первую субботу марта.