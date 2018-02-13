РИАМО - 13 фев. Более половины москвичей, осмотревших квартиры в первом готовом под заселение в рамках реновации доме, дали согласие на переезд из своих пятиэтажек в эту новостройку комфорт-класса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, около 90% жильцов домов №№3 и 5 по улице Константина Федина осмотрели свои новые квартиры в современном доме 62Б на 5-й Парковой улице.

«За три дня, с 10 по 12 февраля, 141 из 160 семей, проживающих в пятиэтажках, включенных в программу реновации, осмотрели свои квартиры с улучшенной отделкой комфорт-класса. 85 семей согласились с предложенным вариантом и готовы на переезд», - сказал Левкин.

Он уточнил, что в их числе есть жильцы, которые рассматривают возможность докупки дополнительных площадей. Остальные жильцы окончательного решения пока не приняли.

10 февраля в новостройке на 5-й Парковой улице, дом 62Б заработал центр информирования по переселению жителей двух домов по улице Константина Федина, дома №№3 и 5. Здесь работают службы департамента городского имущества и департамента труда и социальной защиты населения, представители префектуры ВАО, КП «Управление гражданского строительства» и Московского Фонда реновации жилой застройки.

Центр работает ежедневно с 08:00 до 21:00 без перерыва и выходных. Сюда можно будет обратиться за помощью при переезде жителям только домов №№3 и 5 по улице Константина Федина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца года по программе реновации будет готов к заселению 31 дом.

Всего в программу реновации вошло более 5,1 тысячи домов. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек. В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находится в проработке.