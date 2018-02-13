РИАМО – 13 фев. Вылов рыбы в России в 2017 году составил 4,9 миллиона тонн, это рекордный объем за последние 20 лет, сообщает Газета.ru.

«В целом динамика по вылову у нас достаточно положительная. В прошлом году российские рыбаки добыли 4,9 миллиона тонн. Это рекорд за последние 20 лет. Динамика – плюс 1,6% к рекордному 2016 году, когда динамика была еще лучше, 7%», - сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Он также добавил, что в текущем году ведомство прогнозирует объем вылова рыба в 5 миллионов тонн.

Ранее глава Росрыболовства сообщил о неизбежном росте цены на дикую рыбу.