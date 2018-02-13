РИАМО - 13 фев. В управлении Роспотребнадзора по Московской области и его территориальных отделах 15 февраля пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей», сообщается на сайте управления.

Цель акции – помочь предпринимательскому сообществу оперативно получить ответы на вопросы по взаимодействию с ведомством. Специалисты управления проведут консультирование предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

«Акция «День открытых дверей для предпринимателей» пройдет 15 февраля 2018 года с 10:00 до 16:00 в управлении Роспотребнадзора по Московской области по адресу: город Мытищи, улица Семашко, дом 2 и его территориальных отделах», - говорится в сообщении.

В рамках проведения акции в управлении с 11:00 до 13:00 состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за четвертый квартал 2017 года (актовый зал, основное здание, 4 этаж). Доступ на публичные обсуждения является открытым. В них могут принять участие любые заинтересованные лица.

Кроме того, в целях обеспечения обсуждения доклада представители бизнес-сообщества могут задать вопрос с помощью сервиса для сбора вопросов (обращений), замечаний и комментариев по докладу на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области, в разделе «Для предпринимателей» - «Публичные обсуждения правоприменительной практики» - «Вопросы, замечания, комментарии по докладам» по адресу: http://www.50.rospotrebnadzor.ru/481.