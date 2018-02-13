РИАМО - 13 фев. Минтранс Подмосковья просит Роскомнадзор блокировать сайты, предлагающие оформить разрешение на таксомоторную деятельность без оформления ИП и уплаты налогов, а также рекомендует самостоятельно получать разрешение на этот вид деятельности, которое в регионе предоставляется бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье участились случаи злоупотребления недобросовестными юридическими лицами правом на получение разрешений на деятельность такси на основании договоров аренды автомобилей, заключенных с физическими лицами. На различных сайтах за денежное вознаграждение компании предоставляют услугу на получение разрешения для такси без оформления ИП и необходимости уплаты налогов.

«Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области направлен запрос в Роскомнадзор для блокировки в сети интернет сайтов, предоставляющих услуги по оформлению разрешения такси «без оформления ИП» и для движения по выделенным полосам. Также направлено обращение в правоохранительные органы для проверки законности предоставления подобных услуг», - отмечается в сообщении.

Такие компании не соблюдают требования законодательства в части организации перевозок, и при их проверке разрешения приостанавливаются до решения суда. Также недобросовестная компания может быть ликвидирована налоговыми органами, в этом случае разрешения, оформленные на такую компанию, исключаются из реестра выданных разрешений Московской области.

Кроме того, оформление разрешения такси с целью движения по выделенным полосам несет за собой последствия для собственника автомобиля. При движении по выделенной полосе автовладельцу будут приходить штрафы, так как данный автомобиль не оборудован атрибутикой такси. А в случае установки атрибутики контрольные органы проверяют наличие путевых листов и прохождение предрейсового медицинского и технического осмотра. Кроме того, стоимость страхования такого автомобиля возрастает в несколько раз.

«Минтранс Подмосковья рекомендует самостоятельно открывать ИП и на безвозмездной основе получать разрешение на осуществление таксомоторной деятельности. Подать заявление о выдаче разрешения можно на портале государственных услуг Московской области», - заключается в сообщении.