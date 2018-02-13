РИАМО – 13 фев. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями на зимних Олимпийских играх-2018, сообщает Газета.ru.

«Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю», – написал Медведев в Twitter-аккаунте.

Это пятая медаль спортсменов из России на зимней Олимпиаде-2018. Ранее россияне завоевали серебро в командном фигурном катании, а также бронзу в керлинге и шорт-треке. В общем медальном зачете России находится на 11-м месте.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».