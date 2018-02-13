РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. В подмосковном Королеве с 5 по 11 февраля срубили более 65 сухостойных деревьев, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

«На прошедшей неделе сотрудниками предприятия благоустройства МБУ «Автобытдор» было удалено 66 сухостойных деревьев. Данный вид работ является необходимым для обеспечения безопасности городской среды», – говорится в сообщении.

Деревья спиливают, если они уже поражены болезнью или вредителями. Также уничтожаются полностью засохшие и находящиеся в опасной близости для объектов растения.

Заявки на удаление аварийных и уборку упавших деревьев принимаются в ЕДС и по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».