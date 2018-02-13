РИАМО - 13 фев. Генерал-майор полиции Сергей Кузьмин назначен на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Москве – начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по столице, сообщается на сайте московского главка МВД России

Начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов генерал-лейтенант полиции представил личному составу новых руководителей структурных подразделений столичного главка.

«В феврале 2018 года на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Москве – начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин», - говорится в сообщении.

На должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве назначен генерал-майор полиции Юрий Девяткин. Также на должность начальника четвертого управления МВД России назначен полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.