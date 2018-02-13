РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско во вторник поздравил жительницу Люберец Сару Полянцеву со столетним юбилеем, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Сара Полянцева после Великой Отечественной войны переехала из Москвы в Люберцы, где живет до сих пор. Сейчас о ней заботятся дети и внуки.

«Тринадцатого февраля депутат Мособлдумы, заместитель председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско поздравил со 100-летием Сару Полянцеву. Он вручил юбилярше цветы, подарки, пожелал здоровья, тепла и заботы близких», – уточняется в сообщении.

Семья Полянцевой была тронута поздравлением депутата, вниманием и помощью, которую он оказал.