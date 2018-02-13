РИАМО - 13 фев. В рамках программы «Елочный круговорот» жители Москвы сдали на утилизацию около 5 тысяч хвойных деревьев, оставшихся после новогодних праздников, сообщил во вторник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«Адреса все есть на сайте «Мосприроды». Прошлый год был пилотный. Тогда было 500 штук, сейчас уже 5 тысяч, а мы еще до марта не дожили. Находимся в динамике. Акция раскручивается, получается популярной и востребованной», – сказал Кульбачевский в интервью телеканалу «Москва 24».

Акция по утилизации новогодних елок стартовала в Москве 9 января.

«На самом деле, многие люди благодарят. Куда девать натуральную елку после праздника – это вопрос. Здесь, мне кажется, мы попали в точку. Акция закрепится, мы после каждого Нового года будем ее проводить», – сказал Кульбачевский.