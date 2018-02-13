РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. В Люберцах по результатам прокурорской проверки к ответственности привлекли предпринимателя за безлицензионную продажу алкоголя, он заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

«Люберецкая городская прокуратура проверила соблюдение действующего законодательства при реализации алкогольной продукции на поднадзорной территории. В ходе проверочных мероприятий нарушения закона выявлены в деятельности индивидуального предпринимателя. Рассмотрев административный материал, Арбитражный суд Московской области привлек коммерсанта к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции», – сообщается на сайте.

Установлено, что он осуществлял розничную продажу алкоголя в Люберцах, не имея лицензии. В ходе проведения проверки было изъято свыше 100 единиц алкогольной продукции. Кроме того, предпринимателю было внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении предпринимателя административное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».