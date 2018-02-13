РИАМО - 13 фев. В Москве на торги выставили 24 объекта недвижимости, по 15 объектам конкурсные процедуры пройдут в феврале, девять объектов разыграют в марте, сообщается в материалах к круглому столу «Отдельно стоящие здания на торгах», который проходит в Москве во вторник.

Для обсуждения в рамках круглого стола представлен перечень из 24 объектов недвижимости, четверть из которых располагается в Восточном административном округе Москвы. Согласно справочным материалам, по девяти объектам торги пройдут 21 февраля. Еще шесть объектов будут представлены на аукционе 26 февраля. Торги по остальным зданиям состоятся в марте.

Одно из помещений, расположенное по адресу: Сафоновская улица, дом 13, предоставляется по программе «Доктор рядом». Подразумевается, что в помещении откроется медицинское учреждение, а инвестор получит ряд льгот.

«В настоящее время город Москва и ГУП «РЭМ» выставил на торги определенное количество объектов. Ряд объектов предоставляется в форме публичного предложения - инвесторы смогут приобрести объекты недвижимости за 50% от начальной рыночной стоимости», - сказала начальник управления по работе с имуществом и финансовыми активами, советник генерального директора ГУП «РЭМ» Мария Парфиленко.

Как отметил начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций управления подготовки и проведения земельно-имущественных торгов департамента Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин, в столице к выставлению на торги готовятся еще три объекта недвижимости.