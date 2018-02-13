РИАМО - 13 фев. Врачи столичных больниц приглашают в феврале москвичей на дни открытых дверей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В программе – лекции, экскурсии и обучающие семинары. Пульмонологи, кардиологи, фтизиатры, урологи и другие специалисты проконсультируют и обследуют посетителей. По показаниям медиков пациентам могут назначить анализы, а также дополнительное обследование: ультразвуковое исследование, рентген, электрокардиограмму и другие процедуры», - говорится в сообщении.

Беременных женщин ждут в гинекологических отделениях клиник. Будущие мамы смогут получить консультации акушеров-гинекологов, пройти обследования, сделать УЗИ и анализ крови. Посетительницы смогут осмотреть боксы для родов и палаты в отделениях, а также ближе познакомиться с работой роддомов Москвы.

Кроме того, медицинские учреждения приглашают на лекции. На них расскажут о правилах грудного вскармливания, уделят внимание особенностям ухода за новорожденными и затронут ряд других тем. Москвичек приглашают в гинекологическое отделение городской клинической больницы №13, городской клинической больницы имени С.С. Юдина, в родильный дом больницы имени М.П. Кончаловского и другие клиники.

Мобильный рентгенологический комплекс будет работать 15 и 17 февраля в больнице на территории поселений Рязановского и Кленовского. Лекция о возможностях медицинского восстановления ждет 16 февраля посетителей Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Врачи-урологи городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого проконсультируют всех желающих 17 февраля. Медики примут пациентов с заболеваниями почек и мочевыделительной системы. О компьютерной томографии и ее отличиях от классического рентгена расскажут 19 февраля в городской клинической больнице №51. Гости узнают о лучевой нагрузке, показаниях и противопоказаниях этого вида диагностики.

20 февраля в госпитале для ветеранов войн №1 можно будет больше узнать об особенностях тромбоза. В городской клинической больнице №4 22 февраля проведут занятие, посвященное кардиологическим заболеваниям, где объяснят, на что обратить внимание, можно ли заниматься спортом, какие обследования надо проходить и как часто наблюдаться у специалистов.