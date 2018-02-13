РИАМО - 13 фев. Весной в рамках программы «Миллион деревьев» во дворах Москвы по просьбам жителей высадят около 3 тысяч деревьев и 132 тысяч кустарников, сообщил во вторник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, есть два пути коммуникаций с москвичами по теме благоустройства двора. Весна проходит под эгидой портала «Активный гражданин».

«Весной мы высадим по программе в московских дворах 2,9 тысячи деревьев и 132 тысячи кустарников. Весной мы также озеленяем объекты социальной сферы - дворы школьных учреждений, детсадов и больниц, учреждений социальной сферы - в этой программе 1,5 тысячи деревьев будет высажено и около 50 тысяч кустарников», - сказал Кульбачевский в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что осенью высадки деревьев и кустарников будут производиться по просьбам жителей, которые были переданы в инициативном порядке через сайты управы или префектуры.

«Приживаемость деревьев - одна из самых главных сторон нашего контроля в акции «Миллион деревьев», который мы осуществляем. Здесь очень важно, чтобы был качественный посадочный материал, не нарушались технологии. Еще рано делать выводы, как перезимовали посадки осени прошлого года, итоги будем подводить в мае», - заключил Кульбачевский.