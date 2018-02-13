РИАМО - 13 фев. Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел выездное заседание, посвященное эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Воловичи» и перспективам создания объектов по обращению с отходами в Коломенском городском округе, сообщается на сайте регионального парламента.

Как уточнила председатель профильного комитета Алла Полякова, мероприятие инициировано в связи с тем, что от жителей поступали обращения, касающиеся эксплуатации полигона. По итогам проверок был выявлен ряд нарушений.

«Руководство полигона принимает меры для обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами, но их недостаточно, так как были выявлены нарушения. Кроме того, пообщавшись с местными жителями, мы убедились, что они недостаточно проинформированы о тех мероприятиях, которые проводятся на полигоне и о дальнейших планах», – сказала Полякова.

По ее словам, что комитет готов оказать помощь инициативной группе жителей в налаживании диалога с исполнительными органами власти, чтобы оперативно находить решение возникающих проблем.

«Это не последнее наше заседание по данному вопросу. Среди предложений – организовать встречу с министром экологии и природопользования Московской области, чтобы представители инициативной группы смогли задать напрямую самые наболевшие вопросы, которые, по их мнению, нужно решить безотлагательно», – добавила Полякова.

Она также подчеркнула, что перед началом заседания депутатский корпус посетил полигон и посмотрел, как он эксплуатируется.

«Вместе с представителем инициативной группы жителей проехали по периметру объекта. Лично убедились, что санитарно-защитная зона выдержана», – добавила председатель профильного комитета.

Консультант отдела по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами министерства экологии и природопользования Московской области Ирина Матвеева рассказала, что по результатам плановой проверки, проведенной министерством в сентябре-октябре 2017 года, был выявлен ряд нарушений.

В частности, установлено, что при складировании ТКО на рабочей карте полигона промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя отходов грунтом производится нерегулярно. В ходе осмотра следов грунта на рабочей карте полигона не наблюдалось; на рабочей карте отсутствует мерный столб (репер) для контроля высоты отсыпаемого слоя ТКО и степени их уплотнения.

Кроме того, зафиксировано, что возле места разгрузки и складирования ТКО отсутствуют сетчатые ограждения, установленные перпендикулярно направлению господствующих ветров для задержания легких фракций отходов; не принимаются меры по устранению свалок и очистке территории в санитарно-защитной зоне полигона.

Также предприятие осуществляет размещение отходов IV класса опасности (покрышки) в отсутствие лицензии на данную деятельность; свалочное тело полигона с восточной стороны выходило за границы земельных участков.

«По итогам повторных проверок было выявлено, что: выход свалочного тела полигона ТКО за отведенные границы земельных участков предприятием ликвидирован; рабочая карта тела полигона ТКО «Воловичи» оборудована переносными сетчатыми ограждениями высотой 4-4,5 метра и мерным столбом (репером); на территории, прилегающей к телу полигона, несанкционированные свалки отсутствуют», - подчеркивается в сообщении.

При этом промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТКО проводится предприятием нерегулярно. По данному факту составлены протоколы об административном правонарушении.

Директор эксплуатирующей организации МУП «Спецавтохозяйство» Владимир Плясунов отметил, что для обеспечения деятельности полигона «Воловичи» запланирован ряд мероприятий в соответствии с требованиями законодательства в сфере обращения с отходами.

В настоящее время разрабатывается проект реконструкции и рекультивации полигона, который включает в себя: строительство системы дегазации тела полигона; покупку передвижного экологического поста ПЭП-1-1; установку аппаратно-программного комплекса контроля и управления размещением отходов на полигоне; строительство системы сбора и очистки фильтрата. Данные мероприятия планируется выполнить в течение 2018 года.

Как подчеркнул глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, в настоящее время на полигоне подключены 24 камеры, которые позволяют контролировать деятельность объекта.

Полигон ТБО расположен вблизи деревни Воловичи на площади 22 гектара: 12 гектаров – старое тело полигона; 10 гектаров – участок расширения полигона. Полигон введен в эксплуатацию в 1990 году. С 2009 по 2014 год проведена работа по расширению полигона на 10 гектарах. Количество твердых коммунальных отходов, захороненных на полигоне ТБО «Воловичи» в 2017 году, составляет 124,98 тысячи тонн.