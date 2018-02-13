РИАМО - 13 фев. Почти 100 миллионов рублей выделили на программу «Доступная среда» в 2018 году в рамках обеспечения транспортной инфраструктуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В 2017 году в рамках программы «Доступная среда» на региональной дорожной сети выполнены почти 300 мероприятий на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. Работы проводились в 28 муниципалитетах: обустройство тротуаров, автобусных остановок, пешеходных переходов, устройство тактильных указателей и плавных сопряжений.

«В настоящее время сформирован проект плана мероприятий в рамках упомянутой программы. Он включает в себя 362 мероприятия, на эти цели планируется потратить почти 100 миллионов рублей. Работы будут проводиться в 30 муниципалитетах области», - сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Андрей Суязов на расширенном заседании комитета Мособлдумы.

Также на заседании была поднята тема обновления подвижного состава – в 2018 году количество автобусов, планируемых к поставке, составляет 1758 единиц. Это позволит обновить одну треть парка «Мострансавто», где сейчас числится около 4,7 тысячи автобусов.

Председатель профильного Комитета Олег Григорьев добавил, что в следующем месяце запланировано выступление Главы Минтранса Подмосковья Игоря Трескова на заседании Мособлдумы, где он расскажет об общих итогах реализации мероприятий в сфере дорожно-транспортного комплекса области в 2017 году, а также о планах на 2018 год.