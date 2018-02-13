РИАМО - 13 фев. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в ходе проведения проверок в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц в период с 1 по 9 февраля выявили порядка 115 нарушений, сообщается на сайте надзорного ведомства.

За минувшую неделю управление Роспотребнадзора по Подмосковью провело в отношении юрлиц и ИП 77 проверок, 17 из них плановые, 60 - внеплановые. Правонарушения были выявлены по итогам 59 проверок. В том числе по итогам 59 проведенных проверок выданы еще и предписания.

«Выявлено правонарушений по итогам проверок: 114», - говорится в сообщении.

Всего по итогам проверок выдано 59 предписаний. Кроме того, по результатам проверок с выявленными правонарушениями наложено 62 административных наказания.