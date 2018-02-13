РИАМО - 13 фев. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области с 19 февраля по 5 марта проконсультируют потребителей по всем интересующим их вопросам в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на сайте ведомства.

«В управлении Роспотребнадзора по Московской области в период с 19 февраля по 5 марта 2018 года будет работать горячая линия для тематического консультирования потребителей в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу-2018», - говорится в сообщении.

Интересующие вопросы можно будет задать специалистам отдела защиты прав потребителей по телефону: 8(498)684-48-03, а также специалистам территориальных отделов (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.