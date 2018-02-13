РИАМО - 13 фев. Реализацию риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности обсудят в ходе вебинара с застройщиками Подмосковья 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В четверг, 15 февраля 2018 года, в 11:00 Главное управление государственного строительного надзора Московской области проведет онлайн-вебинар для застройщиков по вопросу реализации риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности», - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, участникам вебинара будут разъяснены преимущества перехода на электронное взаимодействие, даны рекомендации по подключению объектов к системе видеонаблюдения «Безопасный регион».

Инспекторский состав ответит на вопросы участников вебинара. Для регистрации на мероприятие необходимо последовать по ссылке: http://webinar.mosreg.ru/mira/s/CTCqqo.