РИАМО - 13 фев. Активисты Общероссийского народного фронта провели в Московской области мастер-классы по фигурному катанию и горнолыжному спорту, приуроченные к празднованию Дня зимних видов спорта России, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Подмосковье.

«Подмосковное отделение ОНФ активно занимается популяризацией зимних видов спорта среди детей и молодежи. Такие мастер-классы способствуют развитию навыков катания на коньках и горных лыжах и у школьников, и у взрослых. Это именно те виды спорта, заняться которыми никогда не поздно», – отметил член регионального штаба ОНФ Илья Казаков.

В частности, в Жуковском мастер-класс для взрослых и детей провела победитель и призер многочисленных международных соревнований по парному фигурному катанию. Она поделилась со взрослыми и детьми тонкостями любительского фигурного катания, эффектных поддержек и поклонов, объяснила принципы балансировки.

Мастер-класс по горнолыжному спорту провела в парке «Фили» спортсменка из команды «Молодежка ОНФ», обладатель первого разряда, шестикратный обладатель кубка КАНТа в своей возрастной категории, победитель и призер первенств Москвы, Московской области и Белоруссии.

«Ведущая показала участникам мероприятия основные приемы любительского катания на горных лыжах, принципы балансировки, а также приемы правильных падений, учитывая достаточно высокий уровень травматизма в этом виде спорта», - подчеркивается в материале.

День зимних видов спорта – новый всероссийский праздник, учрежденный в 2015 году и посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в Сочи и стали важным событием для всей нашей страны. Впервые праздник отмечался 7 февраля 2015 года, а в последующие годы его решено проводить в первые выходные после 7 февраля, в 2018 году – 10-11 февраля.