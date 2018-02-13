РИАМО - 13 фев. На Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) продолжается строительство современной комбинированной установки переработки нефти «Евро+», выполнено уже более 80% работ, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Евро+» — один из ключевых проектов второго этапа комплексной модернизации МНПЗ, которую с 2011 года ведет компания «Газпром нефть». «Евро+» позволит вывести из эксплуатации пять установок предыдущего поколения и повысить выпуск топлива Евро-5. Инвестиции в проект составляют 98 миллиардов рублей», - отмечается в материале.

Работы идут в рамках графика и завершатся осенью 2018 года. В рамках строительных работ уже выполнены самые масштабные и продолжительные по времени мероприятия — установлено 38,2 тысячи кубометров железобетонных конструкций, изготовлено 4,4 тысячи тонн деталей и узлов трубопроводов. Кроме того, на площадке строительства «Евро+» установлены на фундаменты и металлоконструкции более 400 единиц оборудования.

Благодаря «Евро+» Московский НПЗ улучшит показатели энергоэффективности, повысит объем и глубину нефтепереработки, увеличит выход светлых нефтепродуктов, при этом значительно сократив воздействие на окружающую среду.

В проектах модернизации Московского НПЗ активно участвуют ведущие отечественные производители оборудования, проектные институты и строительные компании. Современное крупногабаритное оборудование доставляют в Москву из заводских цехов Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгодонска, Ливен и других городов России.