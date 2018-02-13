РИАМО - 13 фев. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ застройщику в подмосковном городском округе Красногорск на четыре жилых дома, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на четыре многоквартирных дома, расположенных вблизи поселка Нахабино городского округа Красногорск», — сказал руководитель надзорного органа Руслан Тагиев.

Открыть продажи сможет ООО «Гранель Строй». Девелоперу было выдано заключение о соответствии на четыре жилых корпуса - №5.1, 5.3, 5.5, 5.7, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Малина». Новостройки переменной этажности (6-9) рассчитаны на 628 квартир.

Тагиев добавил, что при выдаче заключения о соответствии требованиям 214-ФЗ Главгосстройнадзор учитывает ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.

«Заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ застройщику Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы», - уточняется в сообщении.