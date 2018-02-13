РИАМО - 13 фев. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и спортзалами появится в столичном районе Ново-Переделкино, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект построят за счет средств инвестора. ФОК планируется ввести в эксплуатацию летом 2019 года.

«Выдано разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Ново-Переделкино на западе Москвы», - сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

ФОК возведут по адресу: улица Федосьино, корпус 440 (ЗАО). Общая площадь четырехэтажного здания составит 8,9 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся входной холл, спортзал, необходимые технические помещения, а также парковка на 30 машино-мест.

На втором этаже предусмотрена техническая зона бассейна, раздевалки и спортзал. Третий этаж займет непосредственно зона бассейна и зона спортивных залов. На четвертом этаже будут расположены технические помещения.

Кроме того, проект благоустройства включает высадку кустарников, устройство газонов, а также установку наружного освещения в вечернее и ночное время. На парковке предусмотрено 74 машино-места.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам ФОКа в Ново-Переделкине комитет приступит после подачи застройщиком извещения о начале работ. К проверкам будут привлекаться специалисты центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.