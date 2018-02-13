РИАМО - 13 фев. Дополнительная пара электричек начнет курсировать между Москвой и Зеленоградом в утренний час пик с 19 февраля, поезда будут ходить практически со всеми остановками, говорится в сообщении пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«С понедельника, 19 февраля 2018 года между Москвой и станцией «Крюково» (Зеленоград) назначается дополнительная пара пригородных поездов. Электрички будут курсировать в утренний час пик», - отмечается в сообщении.

По рабочим дням пригородный поезд №6201 Крюково – Москва будет отправляться со станции Крюково в 7:40, проследует со всеми остановками, кроме «Малино» и «Рижской», и прибудет на Ленинградский вокзал в 8:30.

В обратном направлении будет ежедневно курсировать электричка №6204 Москва – Крюково. Отправление из Москвы назначено на 8:16, далее – со всеми остановками, кроме «Планерной» и «Малино». Поезд будет прибывать на станцию «Крюково» в 9:07.