РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. Команда спортивной школы олимпийского резерва «Королев» заняла 4 место на Кубке Республики Мордовия по художественной гимнастике, сообщается в аккаунте МБУ СШОР «Королев» в Instagram.

Кубок Республики Мордовия по художественной гимнастике в групповых упражнениях прошел в Саранске 10 февраля.

«От МБУ «СШОР «Королев» в Кубке участвовала команда самых младших спортсменок отделения художественной гимнастики (2010-2011 годов рождения): Мягких Елизавета, Байбакова Елизавета, Морозова Богдана, Новоченко Милана, Оздоева Тамила, Шишкова София. Команда заняла четвертое место из 6 команд», – говорится в сообщении.