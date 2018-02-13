РИАМО - 13 фев. Объем построенного в новой Москве жилья превысил 10 миллионов квадратных метров с момента присоединения к столице в 2012 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

«С момента присоединения новых территорий к Москве здесь введено в эксплуатацию 10,1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Почти 75% из этого объема составляют многоэтажные дома, четверть – малоэтажное и индивидуальное жилье», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он уточнил, что жилая недвижимость в ТиНАО строится в комплексе с инфраструктурными и социально значимыми объектами. За этот период, помимо жилья, построено 84 километра дорог, открыты две станции метрополитена, введены в эксплуатацию 53 соцобъекта.

Жилая недвижимость в новой Москве пользуется спросом.

«Мы наблюдаем прирост населения в ТиНАО за счет того, что жилье тут приобретают молодые семьи, энергичные люди. Им особенно интересны динамика и перспектива развития поселений ТиНАО», - добавил руководитель департамента.