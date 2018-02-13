РИАМО - 13 фев. Московская промышленность и бизнес получили экономический эффект от запуска Московского центрального кольца (МЦК), в частности выросли объемы производства запчастей для железнодорожного транспорта, лифтового оборудования и стройматериалов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития.

По данным Мосгорстата, точками роста по итогам 2017 года стали промышленные направления, связанные со строительством и запуском Московского центрального кольца.

«Запуск МЦК привел к росту в 2017 году объемов у производителей запчастей для железнодорожного транспорта на 42%. Помимо запасных частей для железнодорожного транспорта, это производители лифтового оборудования, увеличившие объемы на 37%, и строительных материалов, у которых рост составил 13%», – сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

Он напомнил, что крупные инвестиционные проекты города имеют мультипликативный эффект: в среднем каждый рубль Адресной инвестиционной программы города привлекает 3 рубля частных инвестиций.

«Уверен, что в ближайшее годы, по мере освоения предпринимателями территорий в районах станций МЦК, точками отраслевого роста станут также такие направления, как торговля, бытовое обслуживание населения, общественное питание, индустрия развлечений», – отметил Ефимов.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года.