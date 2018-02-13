РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. Спортсмены школы олимпийского резерва «Королев» завоевали два призовых места на первенстве Подмосковья по спортивной гимнастике, сообщается в аккаунте МБУ СШОР «Королев» в Instagram.

Первенство Московской области «Подмосковные надежды» по спортивной гимнастике среди юношей 2005-2007 годов рождения проходило в городе Пущино с 8 по 10 февраля.

«По результатам соревнований спортсмены МБУ СШОР «Королев» показали следующие результаты: по программе 1 разряда – Бучин Александр занял 1 место; по программе 2 разряда – Чистяков Роман занял 1 место; по программе 3 разряда – Мусаев Владислав занял 7 место. Поздравляем тренеров и спортсменов отделения по спортивной гимнастике с отличным результатом», – говорится в сообщении.