РИАМО – 13 фев. Москва оказалась на 27-м месте в рейтинге городов мира по росту цен на массовое жилье – он составил 2,3%, первые три места заняли китайские города Чунцин, Тяньцзинь и Гуанчжоу, а в Европе Москву опережают Амстердам и Дублин, сообщает РИА Недвижимость.

«Москва заняла 27-е место в рейтинге мировых городов по темпам роста цен на массовое жилье. За 2017 год жилая недвижимость массового сегмента подорожала в Москве на 2,3% – до 2,4 тысячи долларов за квадратный метр. При этом премиальное жилье в столице России подешевело за год на 6,6%, до 11,3 тысячи долларов за квадратный метр (33-е место в соответствующем рейтинге)», – говорится в сообщении компании Savills.

Рейтинг роста цен на жилую недвижимость массового сегмента возглавили китайские города Чунцин (плюс 58,9%), Тяньцзинь (+48,4%) и Гуанчжоу (+47,9%). Лидером рейтинга роста цен на премиальное жилье среди городов мира также стал китайский Чунцин, где за год цены выросли на 48,5%. Второе и третье место рейтинга заняли китайские Тяньцзинь (рост на 39,4%) и Ухань (плюс 25,5%).

Всего два европейских города продемонстрировали в 2017 году наибольший рост цен на массовое и премиальное жилье – Амстердам (плюс 20,9% и плюс 10,7%, соответственно) и Дублин (плюс 12,3% и плюс 12,6% соответственно) – они входят в десятку городов мира по этому показателю.

Самым дорогим городом в мире для покупки жилой недвижимости премиум-класса остается Гонконг: квадратный метр здесь обойдется в 43 тысячи долларов. Москва занимает 11-е место по стоимости премиального жилья (11,3 тысячи долларов за квадратный метр) и 29-е место (2,4 тысячи за квадратный метр) в массовом сегменте.