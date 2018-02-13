РИАМО - 13 фев. Посещаемость музеев Подмосковья выросла почти на 60% с 2013 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Жители и гости Московской области стали больше интересоваться историей и культурой Подмосковья. Об этом красноречиво свидетельствуют показатели посещаемости музеев: если в 2013 году государственные и муниципальные музеи региона посетили 2,5 миллиона человек, то в 2017-м – 3,9 миллиона, что составляет порядка 60%», – сказала Забралова.

По ее словам, самыми посещаемыми музеями по итогам 2017 года стали: музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина и Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

«Рост посещаемости стал возможен за счет увеличения количества выставочных проектов в Подмосковье, а также применения новых форм работы и продвижения музеев в социальных медиа и СМИ. Например, 17 февраля в МВК «Новый Иерусалим» состоится первый межрегиональный музейный форум, на котором обсудят лучшие музейные практики и современные формы работы с посетителями», – подчеркнула Забралова.

В ближайшее время во всех государственных и муниципальных музеях пройдут мероприятия в честь Масленицы, Дня защитника Отечества, а в МВК «Новый Иерусалим» 17 февраля откроется выставка работ Бориса Кустодиева «Венец земного цвета».