РИАМО - 13 фев. В Москве план февраля по количеству осадков перевыполнен на 34%, всего за 12 дней выпало более 50 миллиметров при норме в 41 миллиметр, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погода в феврале порадовала зимним настроем. За прошедшие 12 дней средняя температура оказалась в пределах нормы, отклонения нет. Норма февраля минус 6,7 градуса, на текущее время минус 7,4, но ведь прошло еще менее половины срока. А вот осадков чрезмерно, по сравнению с месячной нормой план перевыполнен, выпало 55 миллиметров за 12 дней, при месячной норме 41 миллиметров», - говорится в сообщении.

Самый влажный февраль случился в 1966 году, с количеством осадков 94 миллиметра, а самый сухой с количеством 2 миллиметра был в 1984 году. Февраль 2017 года отметился недобором осадков, за месяц по Москве от 34 до 39 миллиметров.

Аномально теплый год выдался 1990, средняя температура составила плюс 0,4 градуса, аномально холодный 1929 - минус 19,5 градусов.