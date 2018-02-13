РИАМО - 13 фев. Пристройку к школе №2 на улице Кудаковского в подмосковной Балашихе планируют ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года, говорится в сообщении аппарата депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

Ефимов посетил строительную площадку пристройки к школе №2 на улице Кудаковского в Балашихе. Возведение дополнительного здания к школе началось в октябре 2017 года. В новом здании будут размещены дополнительные классы, столовая, спортивный зал и библиотека.

«Ввод пристройки к школе №2 запланирован на конец августа 2018 года», - говорится в сообщении.

Директор школы Татьяна Левдикова рассказала депутату о ходе строительных работ и попросила оказать содействие в проведении капитального ремонта в главном здании школы.

«Несмотря на задержки в проведении конкурсных процедур и сложные погодные условия, подрядная организация находятся в графике. Фундаменты готовы, строители готовят к заливке перекрытие второго из трех этажей пристройки. На данный объект из регионального бюджета выделено 154,5 миллиона рублей, муниципального – 66,2 миллиона рублей. Школа будет сдаваться уже с ремонтом и оборудованными классами», - отметил Ефимов.

Также депутат согласился, что в этом году также целесообразно начать ремонт и в основном здании школы.

«Школа построена в 1963 году, последний ремонт здесь проводился более 10 лет назад. С учетом возведения современного корпуса и соединения его со школой переходом необходимо все инженерные коммуникации, электрику, коммуникационные сети увязать в единый комплекс, а в перспективе провести капитальный ремонт во всем здании. Уверен, глава города Сергей Юров нас поддержит в этом вопросе», - подчеркнул парламентарий.