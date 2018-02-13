РИАМО – 13 фев. Последний полет рейса №703 «Саратовских авиалиний» Москва — Орск длился 6 минут 5 секунд, такие параметры зафиксировал параметрический бортовой самописец, сообщает во вторник Газета.ru.

«Взлет был начат около 11:21 (здесь и далее время UTC). Столкновение с землей произошло около 11:27:05. Перед столкновением с землей показания скорости от МВП3 (модуль воздушных параметров – ред.) начали интенсивно расти и к моменту столкновения составили около 800 километров в час», — говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В момент столкновения с землей угол тангажа (угловое движение летательного аппарата относительно поперечной оси инерции) на пикирование составлял около 30 градусов. За 4-5 секунд до столкновения с землей у Ан-148 стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.