РИАМО - 13 фев. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области на прошлой неделе начали спецоперацию «Безопасные ступени», целью которой является контроль за состоянием и содержанием объектов железнодорожной инфраструктуры, связанной с массовым пребыванием людей, при этом нарушения правил зимней уборки устранили на 30 объектах, сообщила во вторник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Она утонила, что всего по итогам прошедшей недели административно-технические инспекторы проверили 60 объектов: в первую очередь, железнодорожные мосты, переходы, ведущие к ним подъемы и лестницы, а также места посадки и высадки из пригородных поездов.

«В результате проведенной работы, инспекторы добились устранения нарушений правил зимней уборки на 30 объектах. Всего по предписаниям службы проведена очистка от снега восьми станций и платформ, 20 железнодорожных переходов, включая лестничные марши, очищены от снега и наледи кровли шести нежилых зданий», - сказала Витушева.

Помимо этого, по ее словам, по предписаниям ведомства убраны пять навалов мусора, отремонтированы четыре скамейки и демонтировано пять информационных носителей, размещенных без согласования.

Как уточнила главный государственный административно-технический инспектор Московской области, лицам, ответственным за содержание и уборку от наледи и снега указанных объектов, вынесено шесть предупреждений и назначены штрафы на сумму более 600 тысяч рублей.

«Проверенные объекты являются объектами повышенной опасности, поэтому, необходимо добиваться устранения нарушений на них, чтобы обеспечить жителям комфорт и безопасность», - заключила Витушева.