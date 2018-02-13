РИАМО - 13 фев. Инспекторский состав Главгосстройндзора Московской области провел очередную проверку строительство многоэтажного жилого дома (№15-17) в подмосковном Электрогорске на улице Ленина, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Согласно проекту, четырехэтажный жилой дом рассчитан на 48 квартир. Общая площадь здания составит 2,6 тысячи квадратных метров. Проект благоустройства включает в себя установку детских игровых и спортивных комплексов, обустройство мест для отдыха. Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2018 года.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, устройство межкомнатных перегородок. Строительство в графике. В ходе проверки были выявлены нарушения требований технических регламентов и проектной документации», - сообщил начальник Главгосстройнадзора региона Руслан Тагиев.

При условии устранения нарушений до конца плановой проверки в отношении генподрядной организации не будут приняты меры административного воздействия. Представители подрядной организации приступили к устранению замечаний.