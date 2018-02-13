РИАМО - 13 фев. Около 10 тысяч жителей подмосковного города Видное во вторник остались без горячей и холодной воды из-за остановки водозаборного узла, подачу воды планируют восстановить вечером, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В городском поселении Видное во вторник с 14:30 для заполнения резервуаров воды остановлен ВЗУ. Без холодного и горячего водоснабжения остались 26 многоквартирных домов (разная этажность, 10 тысяч человек) ЖК «Купелинка», ЖК «Южное Видное», - говорится в сообщении.

Подача отопления в дома не прекращалась и происходит бесперебойно.

«Работает ООО «Невод». Планируемый срок запуска ВЗУ – 19:30. Подвоз воды организован», - добавляется в материале.

Министр областного министерства ЖКХ Евгений Хромушин поручил Московской областной аварийно-восстановительной службе (МОС АВС) прибыть на место для проверки ситуации, которая находится на оперативном контроле министерства. Также Хромушин поручил муниципальным коммунальным службам восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки.