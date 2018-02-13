РИАМО - 13 фев. Специалисты обязали нарушителя ликвидировать незаконную свалку в Пушкинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники Минэкологии в ходе проверки по обращению жителя Пушкинского района Московской области выявили факты незаконного складирования бытовых и строительных отходов, а также следы сжигания мусора. Незаконная свалка была организована на частной территории в селе Тарасовка, в водоохраной зоне реки Клязьмы.

«По итогам инспекции возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе расследования установлено, что в настоящее время участок арендует ООО «ЭкоПромСтрой», однако представитель организации на составление протокола в положенный срок не явился. Объем незаконно размещенных отходов составил около 3 тысяч кубометров», - сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Повторная проверка показала, что навалы мусора были ликвидированы, при этом нарушитель будет обязан оплатить штраф.