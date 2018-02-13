РИАМО - 13 фев. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какие блины полезны для здоровья и призвала соблюдать умеренность во время Масленичной недели, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Традиционное блюдо Масленицы, блины, как и любой другой сложный продукт, не может быть однозначно вредным или полезным. Так, если есть блины на завтрак, они могут обеспечить организм необходимым запасом энергии и витаминов. Кроме того, Масленица — активный праздник с играми, прогулками на свежем воздухе. Если учитывать эту составляющую праздника, то один лишний блин не повредит.

«Как и во всяком сложном блюде, польза и вред блинов напрямую зависит от рецепта и ингредиентов, которые используются для их приготовления. Рецепт здорового блина прост (если нет противопоказаний): свежий, только что испеченный блинчик на нежирном молоке, пахте или смеси молока и воды, с добавлением яиц и растительного масла, из различных видов муки (гречневой, пшеничной, полбяной, овсяной, ржаной), с припеком или без, хорошо пропеченный и слегка румяный», — сказала Стародубова.

По ее словам, правильнее всего готовить блины самостоятельно — так можно отследить и количество ингредиентов, и свежесть. При этом можно смешать пшеничную муку с ячневой, ржаной или гречневой, добавить овсяных хлопьев или пшенной крупы - такие блины более сытные и менее калорийные. Можно готовить тесто из цельнозерновой муки — в ней содержится больше кальция, железа, фосфора и витаминов группы В.

«Для приготовления блинного теста можно использовать маложирное молоко, а также свести к минимуму содержание соли и сахара. Несмотря на все многообразие вариантов этого блюда, главной рекомендацией будет соблюдение умеренности», — подчеркнула Стародубова.

Блины подавать лучше всего со сковороды, максимально свежими. Срок их хранения недолог и зависит от вида и состава теста и начинки. Обычные блины держать на открытом воздухе можно не дольше четырех часов, в холодильнике — около суток (если они лежат в закрытой посуде). Блины с начинкой сохранить еще сложнее. Идеальный способ законсервировать блин — заморозка. В таком виде выпечка может продержаться около месяца. Перед употреблением их надо запечь в духовке при температуре не ниже 160 градусов.

«Повышают питательную ценность блинчиков начинки из нежирного творога, фарша из отварной грудки цыпленка, индейки, маложирной говядины, из тушенных овощей, фруктов и ягод», — добавила Стародубова, отметив, что от сладких или жирных начинок стоит отказаться при избыточной массе тела, сахарном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.