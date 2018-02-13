РИАМО - 13 фев. Природный заказник «Икшинский лес» в Дмитровском районе Подмосковья, где растет редкий вид папоротника, взяли под охрану, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Правительство Московской области утвердило положение о государственном природном заказнике областного значения «Икшинский овраг», который расположен вблизи поселка Икша Дмитровского муниципального района. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 19,82 гектара. Заказник был создан еще в советское время, но не имел четко установленных границ», - говорится в сообщении.

Территория заказника находится на Смоленско-Московской моренной возвышенности и относится к Клинско-Дмитровской морено-эрозийной возвышенности. Животный мир ООПТ отличается хорошей сохранностью для лесных сообществ Клинско-Дмитровской гряды.

Здесь обитают 46 видов позвоночных животных, 33 вида птиц и 11 видов млекопитающих. В растительном разнообразии здесь зафиксировано обитание нескольких видов трав, занесенных в Красную книгу Московской области.

«Основной особенностью «Икшинского оврага» является присутствие редкого вида папоротника, занесенного в Красную книгу Московской области – многорядника Брауна. По сравнению с моментом организации заказника в 70-х годах прошлого вида его популяция увеличилась более чем втрое», - сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он также отметил, что территория ООПТ долгие годы испытывает серьезное негативное антропогенное воздействие. Это и захламление бытовым и строительным мусором в краевых частях заказника, и нерегулируемая рекреационная деятельность.

Режимом особой охраны заказника разрешено проведение ботанических экскурсий и изучение редких видов растений, категорически запрещено сваливание мусора, рубка леса, прогон и выпас скора, сенокошение, нарушение почвенного покрова, устройство стоянок, разведение костров.