Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире
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Пройдите викторину РИАМО, подготовленную совместно с «Мосгортуром» при участии Московского зоопарка, и узнайте больше о любви в дикой природе.
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (1/10)
Молодой представитель этого вида так сильно мечтает найти любовь всей своей жизни, что готов ухаживать буквально за каждой. Только после образования пары он осознает, что самки – разные, но при этом не расстается с избранницей.
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (2/10)
Эти ребята знают, что такое отношения на расстоянии. Зимы они проводят порознь, но все же не забывают друг друга и вместе выращивают детей:
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
Медведи
Сурки
Орланы
Белоголовые орланы, как и большинство ястребиных птиц, действительно моногамны. Однако могут образовать новую пару, если одна из птиц не возвращается после зимовки. Союз также может распасться и из-за неспособности воспроизвести совместное потомство.
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (3/10)
Кто сказал, что хорошие семьянины – всегда милые и безобидные? Эта пара наводит страх на своих родственников и соседей, зато умеет хранить верность:
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (4/10)
Эти обезьяны могут хранить верность всю жизнь. Они вместе заботятся о потомстве, обнимаются и чистят друг другу шерсть. Однако понятие измены им все же знакомо: один из десяти детенышей – не от постоянного партнера.
Фото Александр Кожохин © РИАМО
Гиббоны
В отличие от крупных человекообразных обезьян гиббоны моногамны и живут семьями, в составе которых – самец и самка, их детеныши и иногда пара престарелых гиббонов. Гиббоны выбирают себе партнёров только по своему вкусу, что затрудняет их разведение в зоопарках.
Шимпанзе
Гориллы
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (5/10)
«Два сапога — пара», — это про них. Мало того, что эти птицы моногамны, они еще и очень похожи друг на друга, как и супруги, долго живущие вместе.
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (6/10)
Эта пара уверена: ничто не связывает так сильно, как совместно нажитое имущество. Они остаются вместе, даже когда самка не может приносить потомство.
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (7/10)
Эти звери хранят верность только один сезон, зато будущие отцы очень трепетно заботятся о самках: обустраивают жилище, ловят у беременной блох и охотятся за двоих.
Лисицы
Лисицы – серийные моногамы, но за безопасность потомства отвечают вместе. Бывает, что вся семья проводит зиму в одной норе до следующего брачного сезона. В случае гибели отца, его место занимает другой холостой самец. Бывает, что лисы даже дерутся между собой за право стать отчимом.
Львы
Зайцы
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (8/10)
Эти «влюбленные» морские обитатели в прямом смысле становятся одним целым.
Морские коньки
Рыбы-прилипалы
Глубоководные удильщики
У некоторых семейств удильщиков существуют крайне необычные отношения между полами, не встречающиеся среди других рыб и позвоночных животных. Самец прицепляется к боку самки зубами и вскоре срастается с ней. Его челюсти, зубы, глаза и кишечник редуцируются так, что он превращается в простой придаток, вырабатывающий сперму. Питание самца осуществляется за счёт крови самки.
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (9/10)
Эти необычные рыбы известны своими парными утренними танцами и тем, что потомство вынашивает самец.
Лосось
Сом
Морской конек
Каждое утро самцы совершают ритуальные приветствия: плавают вокруг своей избранницы, демонстрируя готовность к размножению. Самка начинает крутиться вслед за ним, но с места не трогается. Завершив танец, пара начинает «завтракать». В брачный период рыбки прижимаются друг к другу, самец широко открывает свой карман, а самка выбрасывает в него икринки. Потомство вынашивает папа-конек около месяца.
Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (10/10)
Король и королева этих представителей насекомых не разлучаются всю жизнь:
Птенец перуанского пингвина
Вы знаете о любви не больше, чем пингвиненок, недавно родившийся в Московском зоопарке. Не расстраивайтесь – скорее всего, вы просто пока не встретили свою половинку. Кстати, перуанские пингвины – моногамны. Понаблюдать за отношениями этих и других животных можно в столичном зоосаде.
Лебедь
Необязательно иметь много партнеров, чтобы знать – что же такое любовь. Про лебединую верность слагают легенды, ведь если они соединились в пару – то на всю жизнь. В Московском зоопарке можно увидеть тундровых лебедей, лебедей-шипунов, черношейных и черных лебедей.
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