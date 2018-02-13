Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире 10 вопросов | Пройден 30 раз Пройдите викторину РИАМО, подготовленную совместно с «Мосгортуром» при участии Московского зоопарка, и узнайте больше о любви в дикой природе. Начать тест

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (1/10) Молодой представитель этого вида так сильно мечтает найти любовь всей своей жизни, что готов ухаживать буквально за каждой. Только после образования пары он осознает, что самки – разные, но при этом не расстается с избранницей. Фото © Самец прерийной полевки действительно почти не различает самок. Когда же он находит пару, в мозгу зверька происходят изменения, и он начинает признавать и партнершу, и своих детенышей. Правда, непонятно, провоцирует ли новая способность измены или предотвращает их. Полевка Крот Летучая мышь

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (2/10) Эти ребята знают, что такое отношения на расстоянии. Зимы они проводят порознь, но все же не забывают друг друга и вместе выращивают детей: Фото Анастасия Осипова © РИАМО Медведи Сурки Белоголовые орланы, как и большинство ястребиных птиц, действительно моногамны. Однако могут образовать новую пару, если одна из птиц не возвращается после зимовки. Союз также может распасться и из-за неспособности воспроизвести совместное потомство. Орланы

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (3/10) Кто сказал, что хорошие семьянины – всегда милые и безобидные? Эта пара наводит страх на своих родственников и соседей, зато умеет хранить верность: Фото © Акулы Пары образуются на неопределённо долгий срок — до тех пор, пока один из партнёров не погибает. Пара альфа-самца и альфа-самки является основой стаи волков, куда входят их родственники и низкоранговые особи. Внутри стаи наблюдается строго обозначенная иерархия. Волки Крокодилы

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (4/10) Эти обезьяны могут хранить верность всю жизнь. Они вместе заботятся о потомстве, обнимаются и чистят друг другу шерсть. Однако понятие измены им все же знакомо: один из десяти детенышей – не от постоянного партнера. Фото Александр Кожохин © РИАМО В отличие от крупных человекообразных обезьян гиббоны моногамны и живут семьями, в составе которых – самец и самка, их детеныши и иногда пара престарелых гиббонов. Гиббоны выбирают себе партнёров только по своему вкусу, что затрудняет их разведение в зоопарках. Гиббоны Шимпанзе Гориллы

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (5/10) «Два сапога — пара», — это про них. Мало того, что эти птицы моногамны, они еще и очень похожи друг на друга, как и супруги, долго живущие вместе. Фото © Киви Самцы и самки урубу, или американской черной катарты не отличаются ни размерами, ни оперением. Птицы моногамны, в насиживании и кормлении птенцов участвуют оба родителя. В большие стаи урубу сбиваются только во время охоты или ночлега. Урубу Снегири

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (6/10) Эта пара уверена: ничто не связывает так сильно, как совместно нажитое имущество. Они остаются вместе, даже когда самка не может приносить потомство. Фото © Птицы-шалашники Бобры образуют пару на всю жизнь и вместе строят нору или хатку. Потомство появляется раз в год. Бобрята обычно живут с родителями около двух лет, достигают половой зрелости и отселяются. Бобры Суслики

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (7/10) Эти звери хранят верность только один сезон, зато будущие отцы очень трепетно заботятся о самках: обустраивают жилище, ловят у беременной блох и охотятся за двоих. Фото © Лисицы – серийные моногамы, но за безопасность потомства отвечают вместе. Бывает, что вся семья проводит зиму в одной норе до следующего брачного сезона. В случае гибели отца, его место занимает другой холостой самец. Бывает, что лисы даже дерутся между собой за право стать отчимом. Лисицы Львы Зайцы

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (8/10) Эти «влюбленные» морские обитатели в прямом смысле становятся одним целым. Фото © Морские коньки Рыбы-прилипалы У некоторых семейств удильщиков существуют крайне необычные отношения между полами, не встречающиеся среди других рыб и позвоночных животных. Самец прицепляется к боку самки зубами и вскоре срастается с ней. Его челюсти, зубы, глаза и кишечник редуцируются так, что он превращается в простой придаток, вырабатывающий сперму. Питание самца осуществляется за счёт крови самки. Глубоководные удильщики

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (9/10) Эти необычные рыбы известны своими парными утренними танцами и тем, что потомство вынашивает самец. Фото © Лосось Сом Каждое утро самцы совершают ритуальные приветствия: плавают вокруг своей избранницы, демонстрируя готовность к размножению. Самка начинает крутиться вслед за ним, но с места не трогается. Завершив танец, пара начинает «завтракать». В брачный период рыбки прижимаются друг к другу, самец широко открывает свой карман, а самка выбрасывает в него икринки. Потомство вынашивает папа-конек около месяца. Морской конек

Все как у зверей: тест о вечной любви в животном мире (10/10) Король и королева этих представителей насекомых не разлучаются всю жизнь: Фото © Муравьи Пчелы Король термитов всю свою жизнь проводит рядом с королевой, при этом размеры его тела лишь немного превышают длину тела простых солдат. Спаривается с самкой исключительно он, после чего не погибает, как это заведено у муравьев. Термиты

Птенец перуанского пингвина Вы знаете о любви не больше, чем пингвиненок, недавно родившийся в Московском зоопарке. Не расстраивайтесь – скорее всего, вы просто пока не встретили свою половинку. Кстати, перуанские пингвины – моногамны. Понаблюдать за отношениями этих и других животных можно в столичном зоосаде. Фото © Поделиться результатом

Лебедь Необязательно иметь много партнеров, чтобы знать – что же такое любовь. Про лебединую верность слагают легенды, ведь если они соединились в пару – то на всю жизнь. В Московском зоопарке можно увидеть тундровых лебедей, лебедей-шипунов, черношейных и черных лебедей. Фото © Поделиться результатом

Орангутан Орангутан – одна самых умных человекообразных обезьян. Однако интеллектуалам найти свою любовь бывает трудно. Поэтому неудивительно, что в дикой природе орангутанов осталось совсем немного. Посмотреть на орангутанов можно в Московском зоопарке. Фото © Поделиться результатом

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