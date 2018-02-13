РИАМО – 13 фев. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал данные параметрического бортового самописца разбившегося в Подмосковье Ан-148 и предварительно восстановил картину последних минут полета лайнера, сообщает во вторник Газета.ru.

В сообщении комиссии МАК, которая расследует авиакатастрофу, отмечается, что после взлета самолета на высоте 130-150 метров был включен автопилот.

«Особая ситуация начала развиваться примерно через 2 минуты 30 секунд после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 километров в час, когда стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный)», — добавляется в сообщении.

Примерно через 50 секунд, когда лайнер был на высоте около 2000 метров, сообщение о расхождении зарегистрировано повторно.

«После второго появления указанной разовой команды (сообщения) экипаж отключил автопилот. Весь дальнейший полет проходил в ручном режиме», — отмечается в материале.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.