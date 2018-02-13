РИАМО - 13 фев. Реализация патентов для предпринимателей принесла бюджету Москвы в 2017 году 5,4 миллиарда рублей, что примерно в 1,5 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года, при этом предприниматели приобрели более 77 тысяч патентов, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития столицы.

«Свыше 5,4 миллиарда рублей получил столичный бюджет в 2017 году от реализации патентов для предпринимателей, что на 54% больше, чем в 2016 году. Всего предпринимателями Москвы было приобретено более 77 тысяч патентов, что лучше показателей предыдущего года на 41%», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

При этом лидирует розничная торговля: в этой сфере приобрели более 39 тысяч патентов на сумму свыше 3,3 миллиарда рублей, рост в сравнении с предыдущим годом составил 35% и 68% соответственно. Хорошие показатели у таких видов деятельности как аренда жилых и нежилых помещений (свыше 1 миллиарда рублей за 7,7 тысячи патентов) и перевозки грузов и пассажиров (более 227 миллионов рублей уплачено за почти 8 тысяч патентов).

Как отметила Сергунина, патентная система налогообложения позволяет предпринимателям оптимизировать издержки и дает возможности для успешного ведения бизнеса. Ее востребованность – свидетельство того, что меры поддержки правительства Москвы эффективно работают.

«Патенты демонстрируют стабильный рост и формируют комфортную среду для развития предпринимательства. Отмечу, что по итогам третьего квартала 2017 года мы уже перекрыли годовые показатели всего 2016-го», – подчеркнул министр Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.